Что делать, если у вас аллергия на холод

Любая аллергия — это реакция нашего организма на раздражитель. В случае холодовой аллергии раздражителем является не определенно вещество — аллерген, а явление — холод. При его воздействии в организме происходит естественная реакция в виде значительного выброса гистамина, что уже в свою очередь вызывает подобные к остальным аллергическим реакциям проявления — покраснение кожи, зуд, шелушение, отек, а иногда и головные боли и озноб. "Рамблер" расскажет, как быть, если вы поняли, что у вас холодовая аллергия.Прежде всего стоит разобраться в причинах появления аллергии на холод. К ним относятся:длительный прием антибиотиков,наличие хронических заболеваний: тонзиллита, синусита, гайморита, кариеса,нередко причиной ослабления иммунитета могут быть даже гельминты,проблемы с желудочно-кишечным трактом, заболеванием печени, почек или поджелудочной железы, дисбактериозом.неполадки в работе эндокринной системы.простудные заболеваниями, онкологическими болезнями и даже стрессом,наследственность — если болеет кто-то из родителей или родственников.Перед осуществлением лечения стоит убедиться в причине возникновения аллергии. Для этого нужно обратиться к опытному доктору. Саму аллергическую реакции можно убрать при помощи антигистаминных, а также гормональных препаратов. Холодовая аллергия может проходить сама через пять–шесть лет, но у некоторых сохраняется на всю жизнь.