Что делать, если у вас аллергия на холод
Прежде всего стоит разобраться в причинах появления аллергии на холод. К ним относятся:
длительный прием антибиотиков,
наличие хронических заболеваний: тонзиллита, синусита, гайморита, кариеса,
нередко причиной ослабления иммунитета могут быть даже гельминты,
проблемы с желудочно-кишечным трактом, заболеванием печени, почек или поджелудочной железы, дисбактериозом.
неполадки в работе эндокринной системы.
простудные заболеваниями, онкологическими болезнями и даже стрессом,
наследственность — если болеет кто-то из родителей или родственников.
Перед осуществлением лечения стоит убедиться в причине возникновения аллергии. Для этого нужно обратиться к опытному доктору. Саму аллергическую реакции можно убрать при помощи антигистаминных, а также гормональных препаратов. Холодовая аллергия может проходить сама через пять–шесть лет, но у некоторых сохраняется на всю жизнь.
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