Коронавирус распространяется в самолётах и отелях

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В Новой Зеландии ученые проследили за несколькими пациентами, заразившимися коронавирусом. Они выяснили, что этот патоген распространялся в салоне самолета во время полета, а затем и в коридорах отеля.Коронавирус распространился во время международного авиаперелета, после в коридоре гостиницы, а затем и среди членов семьи, несмотря на усилия изолировать и подвергнуть пациентов карантину. Такой вывод содержится в исследовании ученых из Новой Зеландии, опубликованном в четверг журналом Emerging Infectious Diseases.Тщательное геномное отслеживание подтвердило распространение вируса среди 9 пациентов и показало, как люди могут заражать друг друга несмотря на самые тщательные усилия по предотвращению перекрестного инфицирования. Так, один из заражённых провел 14 дней в карантине после того, как его доставили из Индии в Новую Зеландию на самолёте в сентябре прошлого года. У него дважды выявляли отрицательные результаты теста на COVID-19.Другие заразились во время полёта, хотя салон был заполнен не более чем на треть, и пассажиров тщательно рассаживали друг от друга. Все участники полета в обязательном порядке использовали медицинские маски на всём протяжении путешествия. Далее их поместили на карантин в отель, где все комнаты имели балконы и отдельные санузлы. Но не менее ещё двух человек впоследствии всё-таки заразились в гостинице.