Нанобиоматериал может помочь в лечении травм спинного мозга
Это понимание может в дальнейшем модифицировать терапию, которая в сочетании с другими элементами могла бы, наконец, создать всеобъемлющую, клинически применимую систему для облегчения травм спинного мозга у людей. Исследование опубликовано в журнале ACS Nano.
Нанослойный двойной гидроксид – это разновидность глины с множеством интересных биологических свойств, относящихся к травмам спинного мозга, включая хорошую биосовместимость, безопасное биоразложение и противовоспалительные свойства.
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