Нанобиоматериал может помочь в лечении травм спинного мозга

Исследователи из отделения ортопедии больницы Тунцзи при Университете Тунцзи в Шанхае успешно использовали нанобиоматериал, называемый слоистым двойным гидроксидом (СДГ), для подавления воспалительной среды, окружающей травмы спинного мозга у мышей, ускоряя регенерацию нейронов и реконструкцию нервной цепи. Исследователи также смогли определить лежащий в основе генетический механизм, с помощью которого работает СДГ.Это понимание может в дальнейшем модифицировать терапию, которая в сочетании с другими элементами могла бы, наконец, создать всеобъемлющую, клинически применимую систему для облегчения травм спинного мозга у людей. Исследование опубликовано в журнале ACS Nano.Нанослойный двойной гидроксид – это разновидность глины с множеством интересных биологических свойств, относящихся к травмам спинного мозга, включая хорошую биосовместимость, безопасное биоразложение и противовоспалительные свойства.