Можно ли вылечить энцефалопатию или это верный признак смерти
Характеризуется уменьшением объема нервной ткани и нарушением функции мозга.
Энцефалопатия головного мозга может быть врожденной или приобретенной. Врожденная энцефалопатия возникает вследствие генетических нарушений или аномальным развитием головного мозга в период внутриутробного развития, или же повреждения мозга во время родов.
Причины
перенесенная травма;
острая или хроническая интоксикация солями тяжелых металлов, наркотическими веществами, алкоголем;
нарушения кровоснабжения (атеросклероз, артериальная гипертония, амилоидоз и т.п.);
инфекционные заболевания (дифтерия, ботулизм, столбняк и другие);
нарушения работы печени или почек, сопровождающиеся накоплением токсинов в крови;
нарушения обмена глюкозы;
нехватка витаминов (особенно группы В);
задержка воды, недостаток натрия в крови и спровоцированные этим отеки;
иммунодефицитные состояния;
воздействие ионизирующего излучения;
гипоксия: недостаточное поступление кислорода к клеткам головного мозга.
Симптомы
Признаки энцефалоптии зависят от локализации очага разрушения, а также степени развития заболевания. Наиболее часто пациенты и их родственники сталкиваются со следующими симптомами:
диффузные головные боли;
шум в ушах;
ухудшение настроения, депрессия;
плохой сон;
слабость, апатия, утомляемость;
снижение умственных способностей;
нарушение способности к концентрации внимания;
ухудшение памяти.
Осложнения
Осложнения энцефалопатии связаны с сильным и необратимым поражением головного мозга и представляют собой предельную степень наблюдаемых симптомов:
утрата способности к самообслуживанию вследствие двигательных или когнитивных нарушений;
деменция: потеря знаний и навыков вплоть до полного распада личности;
потеря зрения и слуха;
тяжелые расстройства психики;
судороги;
нарушения сознания: сопор, кома;
летальный исход.
Лечение
Чем раньше будет начато лечение энцефалопатии, тем больше шансов остановить прогрессирование патологии и восстановить полноценную работу головного мозга. При энцефалопатии курсы лечения проводятся регулярно, минимум два раза в год. Это позволяет держать заболевание под контролем. Подбор конкретных препаратов и определение дозировки осуществляется только врачом. Единой схемы лечения для всех больных не существует.
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