Можно ли вылечить энцефалопатию или это верный признак смерти

Энцефалопатия — общий термин, которым называют невоспалительные заболевания головного мозга.Характеризуется уменьшением объема нервной ткани и нарушением функции мозга.Энцефалопатия головного мозга может быть врожденной или приобретенной. Врожденная энцефалопатия возникает вследствие генетических нарушений или аномальным развитием головного мозга в период внутриутробного развития, или же повреждения мозга во время родов.Причиныперенесенная травма;острая или хроническая интоксикация солями тяжелых металлов, наркотическими веществами, алкоголем;нарушения кровоснабжения (атеросклероз, артериальная гипертония, амилоидоз и т.п.);инфекционные заболевания (дифтерия, ботулизм, столбняк и другие);нарушения работы печени или почек, сопровождающиеся накоплением токсинов в крови;нарушения обмена глюкозы;нехватка витаминов (особенно группы В);задержка воды, недостаток натрия в крови и спровоцированные этим отеки;иммунодефицитные состояния;воздействие ионизирующего излучения;гипоксия: недостаточное поступление кислорода к клеткам головного мозга.СимптомыПризнаки энцефалоптии зависят от локализации очага разрушения, а также степени развития заболевания. Наиболее часто пациенты и их родственники сталкиваются со следующими симптомами:диффузные головные боли;шум в ушах;ухудшение настроения, депрессия;плохой сон;слабость, апатия, утомляемость;снижение умственных способностей;нарушение способности к концентрации внимания;ухудшение памяти.ОсложненияОсложнения энцефалопатии связаны с сильным и необратимым поражением головного мозга и представляют собой предельную степень наблюдаемых симптомов:утрата способности к самообслуживанию вследствие двигательных или когнитивных нарушений;деменция: потеря знаний и навыков вплоть до полного распада личности;потеря зрения и слуха;тяжелые расстройства психики;судороги;нарушения сознания: сопор, кома;летальный исход.ЛечениеЧем раньше будет начато лечение энцефалопатии, тем больше шансов остановить прогрессирование патологии и восстановить полноценную работу головного мозга. При энцефалопатии курсы лечения проводятся регулярно, минимум два раза в год. Это позволяет держать заболевание под контролем. Подбор конкретных препаратов и определение дозировки осуществляется только врачом. Единой схемы лечения для всех больных не существует.