Металлический привкус во рту? 6 случаев, когда это серьезно
Беременность
Металлический привкус во рту – один из самых ранних признаков беременности. Вы можете еще даже не знать о своем положении, но если изо дня в день чувствуете во рту вкус железа, возможно, вам стоит сделать тест. Врачи полагают, что это может быть связано с гормональными изменениями в организме, и скорее всего пройдет с началом второго триместра беременности.
Болезни зубов и десен
Менее радостная причина металлического вкуса во рту – проблемы со здоровьем полости рта. Гингевит и пародонтит – серьезные заболевания, которые могут повлиять в том числе и на здоровье сердца. А металлический привкус – один из самых ранних симптомов. Обратитесь к стоматологу, если подозреваете, что уделяете гигиене полости рта недостаточно внимания.
Инфекции верхних дыхательных путей
Респираторные инфекции приводят к образованию и отделению слизи, которая, попадая на язык и горло, будет ощущаться привкусом металла. Простуда, полипы в носу, синусовые инфекции и заболевания среднего уха – все эти болезни могут привести к возникновению металлического привкуса во рту.
Дефицит цинка
Еще одна причина, из-за которой мы чувствуем привкус металла во рту – недостаток или переизбыток цинка. Дефицит этого минерала приводит к тому, что клетки обновляются медленнее, из-за чего может развиваться изменение вкуса. Если же цинка в организме слишком много, появляются тошнота, абдоминальные расстройства и металлический привкус во рту.
Отравление ртутью
Вы можете получить отравление ртутью не только в том случае, если работаете на вредном производстве: к переизбытку этого металла в организме может привести употребление некоторых сортов рыбы, например тунца. Это опасное состояние, которое может привести к поражению нервной или эндокринной системы, поэтому срочно обратитесь к врачу.
Болезни печени и почек
Если печень или почки из-за болезни хуже справляются со своей основной функцией, в организме могут накапливаться определенные химические вещества, переизбыток которых, попадая в слюну, и вызывают привкус металла.
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