Металлический привкус во рту? 6 случаев, когда это серьезно

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Чаще всего в появлении металлического привкуса во рту «виноваты» лекарства или витаминные добавки. Антибиотики, антигистаминные препараты и лекарства для контроля артериального давления, а также комплексы минералов и витаминов, содержащие железо, хром, кальций и цинк – все эти медикаменты могут вызвать металлический привкус во рту. Но в некоторых случаях это может быть проявлением серьезного заболевания, в том числе опасного для жизни. Рассказываем, какие болезни могут стать причиной привкуса металла во рту.БеременностьМеталлический привкус во рту – один из самых ранних признаков беременности. Вы можете еще даже не знать о своем положении, но если изо дня в день чувствуете во рту вкус железа, возможно, вам стоит сделать тест. Врачи полагают, что это может быть связано с гормональными изменениями в организме, и скорее всего пройдет с началом второго триместра беременности.Болезни зубов и десенМенее радостная причина металлического вкуса во рту – проблемы со здоровьем полости рта. Гингевит и пародонтит – серьезные заболевания, которые могут повлиять в том числе и на здоровье сердца. А металлический привкус – один из самых ранних симптомов. Обратитесь к стоматологу, если подозреваете, что уделяете гигиене полости рта недостаточно внимания.Инфекции верхних дыхательных путейРеспираторные инфекции приводят к образованию и отделению слизи, которая, попадая на язык и горло, будет ощущаться привкусом металла. Простуда, полипы в носу, синусовые инфекции и заболевания среднего уха – все эти болезни могут привести к возникновению металлического привкуса во рту.Дефицит цинкаЕще одна причина, из-за которой мы чувствуем привкус металла во рту – недостаток или переизбыток цинка. Дефицит этого минерала приводит к тому, что клетки обновляются медленнее, из-за чего может развиваться изменение вкуса. Если же цинка в организме слишком много, появляются тошнота, абдоминальные расстройства и металлический привкус во рту.Отравление ртутьюВы можете получить отравление ртутью не только в том случае, если работаете на вредном производстве: к переизбытку этого металла в организме может привести употребление некоторых сортов рыбы, например тунца. Это опасное состояние, которое может привести к поражению нервной или эндокринной системы, поэтому срочно обратитесь к врачу.Болезни печени и почекЕсли печень или почки из-за болезни хуже справляются со своей основной функцией, в организме могут накапливаться определенные химические вещества, переизбыток которых, попадая в слюну, и вызывают привкус металла.