Употребление в пищу бекона может привести к слабоумию

Британские ученые провели масштабное исследование, изучив данные полумиллиона добровольцев, и пришли к выводу, что употребление в пищу хотя бы одно кусочка обработанного мяса в день почти на 50% повышает риск возникновения слабоумия.Под обработанным мясом понимается, например, бекон, который многие так любят на завтрак с яичницей. Но есть и хорошие новости, полученные в ходе все того же изыскания. Например, если включать в рацион необработанное мясо – говядину, телятину и даже свинину, хотя бы 50 грамм в день, то это нивелирует риск появления слабоумия почти на 20%.Для получения столь необычных данных команда нутрициологов изучала данные из британского биобанка, выбрав для исследования анкеты полумиллиона волонтеров в возрасте от 40 до 70 лет. Больше всего ученых интересовала информация о наличии в рационе добровольцев мяса в том или ином виде. У тех людей, кто регулярно употреблял бекон даже в малых количествах, деменция возникала чаще. Стоит отметить, что ученые и раньше предполагали, что мясо отрицательно влияет на мозговую деятельность человека. Но подтверждение этому предположению было получено впервые.