Вишневый сок помогает в нормализации сна

Для решения проблемы бессонницы, которая стала очень актуальной в условиях современного мира, не всегда нужно использовать сильнодействующие препараты. В некоторых случаях можно обойтись такими натуральными средствами, как вишневый сок.Американские ученые, представляющие Университет штата Луизиана, провели эксперимент с участием восьми пациентов старше 50 лет, у которых была диагностирована хроническая бессонница. Людей просили выпивать два стакана (240 мл) терпкого вишневого сока в день — утром и перед сном. Части участников давали "сок-плацебо" — продукт, напоминающий вишневый сок, но не являющийся таковым.Анализ результатов ночной полисомнографии, которой подвергали участников, показал, что прием терпкого вишневого сока в течение двух недель повысил время ночного сна в среднем на 80 с лишним минут. Качество сна тоже повысилось.Ученые отметили, что благоприятное воздействие вишневого сока на сон объясняется процианидином В2, который входит в состав напитка. Это вещество повышает доступность триптофана — аминокислоты в составе белковых продуктов, которая способствует синтезу мелатонина и серотонина (важные для сна гормоны).