Россиянам назвали первые признаки алкоголизма

Психиатр и нарколог Сергей Нурисламов рассказал, что симптомами алкоголизма могут служить неадекватное поведение и забывание событий вечера после употребления спиртного.Также о наличии алкогольной зависимости свидетельствует, как человек опохмеляется. К тому же, алкоголики начинают «употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается».Первая стадия алкоголизма, по словам нарколога, начинается с психологических феноменов. Например, когда человек выпивает, не дожидаясь окончания тоста.Повышение толерантности к алкоголю, то есть способность выпивать больше остальных — еще один симптом, с которым, по мнению врача, можно справиться даже без лекарств.