Россиянам назвали первые признаки алкоголизма
Также о наличии алкогольной зависимости свидетельствует, как человек опохмеляется. К тому же, алкоголики начинают «употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается».
Первая стадия алкоголизма, по словам нарколога, начинается с психологических феноменов. Например, когда человек выпивает, не дожидаясь окончания тоста.
Повышение толерантности к алкоголю, то есть способность выпивать больше остальных — еще один симптом, с которым, по мнению врача, можно справиться даже без лекарств.
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