Дефицит йода: медики рассказали, сколько йода нужно и в каких продуктах его искать
По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода и имеет повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним.
Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка.
Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному?весу.???
Созревает вопрос. Сколько же йода нужно ????
Йод в необходимых количествах нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни.???
Суточное количество зависит от возраста:
90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет,???
для взрослых — 150 мкг йода в день,
беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 — 250 мкг / сутки этого элемента.???
Основные источники йода:???
водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.???
морская рыба — палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;
рыбий жир и морские моллюски.????
Йод содержится и в других продуктах, таких как:???
красное мясо,???
яйца,???
молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),???
овощи и фрукты. ????
Искусственно обогащенные йодом продукты — йодированная соль, столовая и минеральная вода.???
Регулярно включайте эти продукты в свой рацион.???
Будьте здоровы.
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