Дефицит йода: медики рассказали, сколько йода нужно и в каких продуктах его искать

Важно следить за своим рационом.По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода и имеет повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним.Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка.Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному?весу.???Созревает вопрос. Сколько же йода нужно ????Йод в необходимых количествах нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни.???Суточное количество зависит от возраста:90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет,???для взрослых — 150 мкг йода в день,беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 — 250 мкг / сутки этого элемента.???Основные источники йода:???водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.???морская рыба — палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;рыбий жир и морские моллюски.????Йод содержится и в других продуктах, таких как:???красное мясо,???яйца,???молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),???овощи и фрукты. ????Искусственно обогащенные йодом продукты — йодированная соль, столовая и минеральная вода.???Регулярно включайте эти продукты в свой рацион.???Будьте здоровы.