Медики дали совет, как похудеть с помощью кофе

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Испанские специалисты тщательно изучили, как кофеин влияет на организм человека и пришли к выводу, что употребление всего трех миллиграмм кофеина на килограмм веса в день существенно ускоряет сжигание жировых отложений у людей, которые дополнительно занимаются хотя бы самыми простыми физическими упражнениями.Однако при этом необходимо соблюдать следующее условие: чашку кофе необходимо употреблять не позднее, чем за полчаса до начала тренировки. Результаты исследования ученые опубликовали в периодическом журнале Международного общества спортивного питания.Чтобы прийти к подобным выводам, медики пригласили пятницать мужчин-волонтёров, которых поделили на две группы. В первой группе добровольцы два раза в сутки выпивали кофе, в составе которого находилось необходимое по условиям исследования количество кофеина для их веса. Первая чашка кофе приходилась на восемь утра, вторая – на пять вечера. Вторая же группа в это время получала кофе без кофеина в составе, не зная об этом.После употребления кофе или плацебо обе группы волонтеров получали в спортзале аэробные нагрузки четыре раза в неделю. В конце исследования обнаружилось, что независимо от того, в какое время дня мужчины употребляли кофе, их организм окислял жиры более активно. У группы мужчин, которые употребляли эрзац, процессы окисления жиров в организме сохранились на прежнем уровне.