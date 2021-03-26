Выкидыши могут свидетельствовать о риске ранней смерти женщины
За 24-летний период наблюдения было зарегистрировано 2936 случаев преждевременной смерти, в том числе 1346 от рака и 269 от сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя показатели смертности от всех причин были сопоставимы у женщин с выкидышем в анамнезе и у женщин без него, данные показатели оказались выше у тех, кто пережил три или более выкидыша, и для женщин, сообщивших о своем первом выкидыше в возрасте до 24 лет.
Связь выкидыша и преждевременной смерти была самой сильной, когда речь шла о смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, но не о смерти вследствие рака. Выкидыш, по мнению специалистов, может быть ранним маркером повышенного в будущем риска для здоровья женщин.
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