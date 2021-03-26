Выкидыши могут свидетельствовать о риске ранней смерти женщины

Исследователи считают, что выкидыш может повышать риск ранней смерти (до 70 лет) у женщины на 19% пишет Sky News. Риск, причем, выше у молодых женщин или у тех, кто пострадал от повторных выкидышей. В рамках исследования ученые анализировали данные 101681 женщины.За 24-летний период наблюдения было зарегистрировано 2936 случаев преждевременной смерти, в том числе 1346 от рака и 269 от сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя показатели смертности от всех причин были сопоставимы у женщин с выкидышем в анамнезе и у женщин без него, данные показатели оказались выше у тех, кто пережил три или более выкидыша, и для женщин, сообщивших о своем первом выкидыше в возрасте до 24 лет.Связь выкидыша и преждевременной смерти была самой сильной, когда речь шла о смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, но не о смерти вследствие рака. Выкидыш, по мнению специалистов, может быть ранним маркером повышенного в будущем риска для здоровья женщин.