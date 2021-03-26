Популярные диеты, которые могут стать причиной дефицита витамина D

Больше всего рискуют веганы.О безусловном вреде «быстрых» диет, кажется, знают уже все: они повергают организм в состояние стресса, могут серьезно нарушить обмен веществ, а сброшенные с их помощью килограммы всегда возвращаются – причем, чаще всего в хорошей компании. Красивую фигуру может обеспечить только здоровый рацион – но вот беда, некоторые из привычный планов питания на самом деле могут вызвать дефицит важных витаминов и микроэлементов и в первую очередь – витамина D, который укрепляет кости и играет важную роль в профилактике рака. Обратите внимание на эти «здоровые» диеты – они могут быть не так безопасны, как кажется.Вегетарианская диетаСамый простой способ получить достаточно витамина D – провести 15 минут на солнце. Но чем ближе к зиме, тем труднее это сделать – и тогда на помощь приходят жирная рыба, молочные продукты, яйца и другие продукты, увы, запрещенные для адептов вегетарианской и веганской диеты. Если по каким-то причинам вы выбрали для себя этот рацион, помните, что вам стоит пристально следить за уровнем витамина D и при необходимости принимать его дополнительно.Щелочная диетаАдепты этой диеты считают своей целью снижение общей кислотности организма, а потому отдают предпочтение так называемым «щелочным» продуктам: овощам, фруктам, бобовым и злакам. А вот рыба, яйца, молочные продукты относятся к «кислым», которых приверженцы диеты стараются всеми силами избегать – и тем самым ставят под угрозу свое здоровье. Врачи советуют вовсе не прибегать к такой диете (так как нет доказательств ее пользы), но если уж вы по какой-то причине решили иначе, хотя бы следите за уровнем витамина D.ПалеоЛюбители палео-диеты считают, что наиболее здоровой пищей для нас является та, которая составляла основу рациона наших предков: овощи, фрукты, семена, мясо, рыба, птица и яйца. А так как в палеолите люди не знали скотоводства, то и молоко и молочные продукты адептам палео-диеты не положены. А вместе с ними – и самый простой путь получения необходимой дозы витамина D. Если вы придерживаетесь палео-диеты, увеличьте долю жирной рыбы, яиц, а также орехов, чтобы повысить свои шансы на получение достаточного уровня витамина D.Кето-диетаОдна из самых популярных диет, цель которой погрузить организм в состояние кетоза, при котором энергия добывается не из глюкозы, а из жира. Для этого более 70% калорий должно добываться из жира, еще 25% — из чистого белка и только 5% — из углеводов. К сожалению, молочные продукты богаты углеводами и потому не проходят «кастинг». Если вы по каким-то причинам придерживаетесь этой диеты, ешьте больше яиц и жирной рыбы и обязательно регулярно проверяйте уровень витамина D.Сыроедение«Сыроеды», как правило, строят свой рацион на фруктах, овощах, сырых орехах и семенах, пророщенных зернах и бобах, а также кисломолочных продуктах. Но для того, чтобы получать достаточно витамина D, этих продуктов мало. Если вы по каким-то причинам не сможете есть печень трески, вяленую или соленую жирную рыбу – принимайте витамин D в добавках.