Врач назвала болезни, которые можно распознать по лицу
Например, выраженный синий кончик носа или носогубный треугольник свидетельствуют о сердечной недостаточности.
Жёлтая кожа говорит о наличии проблем с печенью или желчным пузырём. Также желтизна говорит о падении уровня гемоглобина.
О заболевании щитовидной железы свидетельствуют не только глаза навыкате, но и по выступающему на лбу поту вследствие повышенной тревожности.
Если у пациента очень крупные уши или челюсть, не соответствующие по размерам лицу и телу, врач может заподозрить акромегалию или гигантизм.
По глазам может быть видно, есть ли отложение железа, холестериновые бляшки, осматриваем язык, по которому видны проблемы с желудочно-кишечным трактом, ногти на руках.
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