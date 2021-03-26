Врач назвала болезни, которые можно распознать по лицу

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Терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что иногда медикам достаточно взглянуть на лицо пациента, чтобы определить заболевание.Например, выраженный синий кончик носа или носогубный треугольник свидетельствуют о сердечной недостаточности.Жёлтая кожа говорит о наличии проблем с печенью или желчным пузырём. Также желтизна говорит о падении уровня гемоглобина.О заболевании щитовидной железы свидетельствуют не только глаза навыкате, но и по выступающему на лбу поту вследствие повышенной тревожности.Если у пациента очень крупные уши или челюсть, не соответствующие по размерам лицу и телу, врач может заподозрить акромегалию или гигантизм.По глазам может быть видно, есть ли отложение железа, холестериновые бляшки, осматриваем язык, по которому видны проблемы с желудочно-кишечным трактом, ногти на руках.