Психотерапевт рассказал, как отличить циклотимию от плохого настроения

Постоянные перепады настроения могут указывать на циклотимию, которую легко перепутать с проявлением изменения гормонального фона. Как отличить циклотимию от плохого настроения — информационно-аналитическому журналу "Слово и Дело" рассказал психотерапевт Кирилл Филиппов.Как пояснил специалист, термин циклотимия появился в конце девятнадцатого века и первоначально объединял все расстройства, связанные с перепадами настроения. Но сегодня так обозначаются только относительно легкие расстройства, а более серьезные формы принято называть биполярно-аффективным расстройством (раньше это был маниакально-депрессивный психоз)."Очень важно отделить циклотимию от БАР и пограничного расстройства. Главное отличие от БАР — циклотимия скорее представляет собой базовые черты личности, которые всегда были у человека (или как минимум с определенного периода). Циклотимия сопровождается только легкими формами депрессии и гипомании", — сказал психотерапевт, добавив, что перепады настроения, о которых идет речь, не обязательно связаны с объективными факторами."При циклотимии люди переключаются между гипоманией и депрессией, но это легкие формы таких состояний. В отличие от мании при биполярном расстройстве или тяжелой депрессии, циклотимия не сопровождается серьезным нарушением границ нормального общения или утратой социальных функций", — объяснил специалист.