Врач: сон после еды способствует развитию опасных болезней

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Если сон быстро следует за приемом пищи, это чревато развитием опасных нарушений и болезней, предупреждает врач.Издание Rai Al Youm опубликовало рекомендации врача кардиолога Халеда ан-Нимра, заявившего о том, что сон не должен начинаться вскоре после еды, особенно плотной и жирной. Прежде всего, предупреждение специалиста касается людей, имеющих привычку поздно ужинать.Врач пояснил, что на регулярной основе сон после еды способствует развитию опасных болезней.«Настоятельно рекомендую не ложиться спать сразу после плотного приема пищи, потому что это увеличивает вероятность возникновения гастроэзофагеального рефлюкса, изжоги, тахикардии», - подчеркнул он.Врач напомнил о недавно проведенном исследовании. Бразильскими учеными было установлено, что для людей, которые едят перед сном (имеются в виду не легкие перекусы для утоления голода, а полноценные ужины), резко повышается риск инфаркта с летальным исходом.Также специалист отметил, что засыпание сразу после еды ассоциируется с низким качеством сна, что не позволяет организму и головному мозгу полностью расслабиться и отдохнуть.