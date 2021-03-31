Ученые нашли способ восстановить потерянные коренные зубы

Найден генетический механизм, который способен помочь регенерации новых коренных зубов взамен утерянных.Ученые объяснили, что антитела к гену USAG-1 могут стимулировать рост зубов у мышей, которые страдают врожденным агенезом (полное или частичное отсутствие) зубов.Морфогенез отдельных зубов зависит от взаимодействий нескольких молекул, среди которых костный морфогенетический белок (BMP) и элементы сигнального пути Wnt. BMP и Wnt, регулирующие развитие человеческого зародыша. Именно поэтому препараты, как-то влияющие на их активность, способны нарушить важные процессы в организме. Поэтому специалисты уделили особое внимание тем молекулам, которые подавляют сигнальные факторы. Предполагается, что это более безопасно.USAG-1 взаимодействует и с BMP, и с Wnt. Из-за воздействия различных антител на USAG-1 возникли низкие показатели рождаемости и выживаемости мышей. Но одно из антител нарушило взаимодействие гена только с BMP, и это позволило вырастить полноценный зуб без вреда.Результаты исследования, по словам ученых, обеспечивают терапевтическую основу для решения проблемы потери зубов, которую сейчас решают только имплантаты.