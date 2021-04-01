Элиминационная диета поможет выявить продукты, от которых вы болеете

Такие неопределенные симптомы, как вялость, апатичность, головные боли, боли в суставах, могут быть связаны с пищевой аллергией. Имеется вполне доступный способ выяснить, какие продукты не воспринимаются вашим организмом. Способ этот называется элиминационной диетой. Данный подход избавит вас от дорогостоящей диагностики. Все, что для этого нужно, - время и терпение. Суть элиминационной диеты заключается в том, что она поможет выяснить, какие продукты питания приносят пользу организму, а какие - просто не принимаются им.Суть элиминационной диетыДисбалансыДля начала необходимо выявить конкретный дисбаланс: систематические мигрени, диспепсия, утомляемость, настроение, прыщи и покраснения на коже.Все перечисленное может являться симптомами того, что ваш рацион вызывает дискомфорт, хотя по большому счету вы ощущаете себя здоровым человеком.Исключить из меню конкретные продуктыСуть в том, чтоб на двадцать первый день совсем удалить из рациона конкретные группы продуктов. А через три недели вводить их снова, но постепенно, друг за другом, наблюдая при этом за реакцией организма.Какие именно группы продуктов должны быть исключены из диетического протокола? Необходимо отказаться от молокопродуктов, яиц, продуктов с содержанием глютена, кукурузы, орехов, цитрусовых, раковинных моллюсков и ракообразных. В этом же списке отмечаются кофе и спиртные напитки. Колоссальное значение имеет контроль водного баланса. Важно каждый день выпивать 2-4 л чистой воды.«Перезагрузка» рационаВ указанный период рацион должен включать органические овощи, фрукты, цельнозерновые, рыбу, бобовые культуры, продуктов, включающие полезные жиры (авокадо), масла холодного отжима. Меню должно включать высокий процент клетчатки и продуктов, не подвергшихся обработке.«Возвращение» в рацион продуктовЧерез первые 3 недели вероятно полное исчезновение признаков пищевой аллергии и улучшение общего самочувствия. Следующим этапом будет постепенное и последовательное введение групп исключенных из меню продуктов. Например, на 22-й день можно ввести в меню молокопродукты - утром выпивать йогурт/молоко, а в продолжение дня съесть сыр. Два дня следует наблюдать за реакцией организма. Аллергическая реакция на указанный комплекс продуктов может проявиться сразу, может быть замедленной или вообще не возникнуть. После этого, выдерживая по меньшей мере 3 дня, можно вводить следующую группу продуктов. Указанный способ поможет выяснить, как реагирует организм на конкретную группу.Важно контролировать свои ощущения и вероятные изменения: исчезли ли покраснения на коже, оптимизировались ли функции ЖКТ, улучшился ли сон, исчезла ли апатия и проч. Элиминационная диета может помочь избавиться от продолжительного, непреходящего дискомфорта.Указанная диета представляет собой метод, применяемый докторами для уточнения результатов теста на аллергию.Разрешенные продуктыДиета с малым уровнем аллергенов в ходе первых 2-х недель включает такие продукты:рис;картофель;соль;сахар;негазированная минеральная вода;индейка;баранина;масло без консервантов;черный чай (без добавок);брокколи, цветная капуста, огурцы.Пищевые группыСуществуют 12 групп продуктов, которые необходимо поэтапно исключать из меню:1 гр. — сладости, черный чай, кофе, алкоголь;2 гр. — продукты, содержащие консерванты;3 гр. — специи;4 гр. — орехи;5 гр. — фрукты;6 гр. — семена бобовых;7 гр. — рыба, морепродукты;8 гр. — молоко, молочные продукты;9 гр. — куриные яйца, яичные продукты;10 гр. — мясо, колбасы;11 гр.— зерновые продукты;12 гр. — картофель, рис.Дневник питанияИмеет смысл вести дневник питания. Он поможет отследить закономерность в употреблении продуктов и появлении симптомов. Необходимо записывать все, что съедено, и реакция организма.Легкое улучшение может говорить о том, что вероятные аллергены также присутствуют и в прочих группах продуктов, которые необходимо удалить их рациона.Если улучшения состояния здоровья не последовало, имеет смысл возобновить процедуру диагностики, вернув группу продуктов, предварительно исключенных, и удалить другую.Хотя и существуют практические советы по очередности исключения продуктов из пищевого протокола, если имеется предположение, что есть аллергия на конкретные продукты, следует тут же отказаться от них.О чем следует знатьПродолжительное применение элиминационной диеты провоцирует нехватку ценных питательных веществ. Если продукты со значительной питательной ценностью должны подвергнуться исключению из меню, должно иметь место диетическое питание, возмещающее указанный дефицит.При продолжительном применении элиминационной диеты иммунитет может лучше реагировать на исключенный из меню аллерген, без аллергической реакции после его повторного введения в рацион. Это связано с процессами обновления слизистой оболочки ЖКТ в результате элиминационной диеты. Это значит, что, в меню можно включить малый объем исключенных до этого продуктов.Практика исключающей диеты должна проводиться под контролем лечащего врача или диетолога чтобы избежать риска нехватки питательных веществ.