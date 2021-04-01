Дерматолог объяснила, как правильно избавляться от папиллом

Вызывающие дискомфорт папилломы на теле — актуальная для миллионов людей проблема, однако далеко не все знают, как эффективно бороться с ней. Дерматолог Зоя Константинова рассказала, как правильно избавляться от папиллом.Как пояснила врач-дерматолог, в большинстве случаев появляющиеся на коже папилломы не связаны с вирусом папилломы человека. Константинова посоветовала людям, которые страдают от папиллом, обращаться непосредственно к медикам, а не в косметологические салоны, как это обычно принято.При ВПЧ, как отметила врач, на теле могут появляться плоские ладонно-подошвенные и аногенитальные бородавки. Образования на коже можно идентифицировать по внешнему облику, а папилломы на слизистых оболочках идентифицируются в основном методом ПЦР. Для лечения ВПЧ специалист посоветовала применять интерфероны и неспецифические иммуностимуляторы."На сегодня у нас нет лекарств направленного действия, способных бороться с вирусом папилломы человека. Соответственно, в ход идут интерфероны и неспецифические иммуностимуляторы. Для удаления новообразований применяются химические, лазерные и радиочастотные методы деструкции. Последние два являются более предпочтительными", — заявила дерматолог Зоя Константинова.