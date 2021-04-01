Исследователи объяснили, почему при стрессе уменьшается объем волос на голове

Известно, что на фоне стресса человек может отмечать уменьшение количества волос. И американские генетики из Гарварда смогли объяснить эту закономерность. Был выявлен механизм, связывающий гормон стресса с замедлением роста волос. И блокирование этого гормона позволило восстановить нормальную функцию волосяных фолликулов у животных.При хроническом стрессе у грызунов выделяется кортикостерон. Именно он подавлял рост волос за счет влияния на стволовые клетки волосяных фолликулов. У людей аналогом этого гормона является кортизол. Так, повышение концентрации гормона стресса переводит волосяные фолликулы в стадию покоя. А падение уровня кортикостерона дает активизацию стволовых клеток и рост новых волос.Более детальный анализ показал: кортикостерон, действуя на дермальные сосочки, подавляет экспрессию гена Gas6. Этот ген связан с белком, который способствует размножению стволовых клеток волосяного фолликула. Следовательно, восстановление экспрессии Gas6 способствует возобновлению роста волос.Причем, при отсутствие кортикостерона стволовые клетки волосяного фолликула вступают в значительно большее число циклов регенерации в течение всей жизни. А хронический стресс и повышенный уровень кортикостерона продлевает состояние покоя стволовых клеток и удерживает волосяные фолликулы в спящем состоянии.