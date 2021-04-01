Плацебо может работать даже если человек знает, что это не лекарство

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Плацебо и обманПлацебо или пустышкой называют любые вмешательства, у которых нет лечебного эффекта. Это могут быть не только таблетки и инъекции, но и медицинские процедуры. Плацебо используют в клинических исследованиях, чтобы оценить эффект настоящих лечебных вмешательств.Плацебо могут использовать и в обычной, клинической, медицине. Согласно обзору Кокрейновского содружества, оно может быть эффективным в лечении боли. Ученые исследуют эффекты плацебо и при многих болезнях, включая синдром раздраженного кишечника и болезнь Паркинсона.Принято считать, что плацебо-эффект развивается только когда человек, который принял пустышку, считает ее настоящим лекарством. Новое исследование показало, что это не так: при некоторых болезных осведомленное употребление плацебо может давать лечебный эффект. То есть, пациентов можно не «обманывать».Назначение плацебо с согласия больного важно с этической точки зрения. Дело в том, что его применение без ведома человека считается неэтичным.Плацебо без обманаВ новом исследовании приняли участие 262 человека, страдающих от синдрома раздраженного кишечника (СРК), тяжелого или умеренной тяжести. Их разделили на три группы: участники первой получали плацебо открыто, второй – плацебо под видом лекарства, третьей – не получали лекарств.Людям, которые получали плацебо открыто, говорили, что эти таблетки не обладают фармакологическим действием, но могут улучшить их состояние, благодаря плацебо-эффекту.Спустя шесть недель после начала исследования симптомы СРК у людей, которые получали плацебо, значительно облегчились по сравнению с показателями контрольной группы. Но различий между двумя плацебо-группами не оказалось – степень облегчения была примерно одинаковой у людей, кто получал плацебо «обманно» и у тех, кто получал его открыто. Существенное облегчение симптомов наблюдалось примерно у 70% участников, получавших плацебо в любом виде, и у 54% людей, не получавших лечение.«Если предположение, что для работы плацебо нужен обман, неверно, то многие теории о механизмах действия плацебо требуют изменения», - сказал Тед Капчук (Ted J. Kaptchuk) из Медицинского центра Бет-Изрэйел.Ранее Капчук и его коллеги уже демонстрировали, что открытое назначение плацебо может оказывать эффект при СРК. Новизна последнего исследования заключается в том, что теперь ученые сравнили эффект двух режимов назначения плацебо. Также ранее подобные исследования плацебо проводились при люмбаго и хронической боли в пояснице.