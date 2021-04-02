Как поддержать себя, если вы страдаете хроническим заболеванием
Долгая болезнь — это, помимо всех минусов, еще и возможность научиться сопереживать самому себе. Но, к сожалению, когда нам плохо, чаще всего мы выбираем идти по пути самокритики. Например, некоторые люди стыдятся того, что с ними происходит, особенно если врачи не могут найти причину заболевания.
Психотерапевт Сет Джиллиан много работал с клиентами, страдающими от хронических заболеваний, но смог понять их по-настоящему только тогда, когда заболел сам. Три года он ходил по врачам, пытаясь понять, что с ним. В итоге Джиллиану поставили диагноз «отравление плесенью». Как и многим людям с хроническими заболеваниями, ему пришлось существенно сократить свои рабочие часы, столкнуться с финансовыми проблемами и неопределенностью.
Джилл Канахан, эксперт функциональной медицины, специализирующаяся в нахождении и лечении причин болезней, также прошла через большие испытания — рак груди, болезнь Крона. Вот что в разговоре с Джиллианом она посоветовала тем, кто столкнулся с хроническими заболеваниями.
1.ПОСТАРАЙТЕСЬ ПРИНЯТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ТАКОЙ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ СЕЙЧАС
С болезнью жизнь неизбежно меняется, но мы продолжаем ждать от себя, что будем справляться со всем так же хорошо, как и до болезни. «Проблема в ожиданиях, которые мы предъявляем себе сами, но при этом приписываем другим. Мы требуем от себя идеальной карьеры, идеальных отношений и идеального дома — ставим для себя нереально высокую планку».
Джилл часто испытывала к себе ненависть за свои проблемы и за то, как болезнь повлияла на ее семью. Ее злость, направленная на себя, усугубляла ее аутоиммунные заболевания: «Между ненавистью к себе и аутоиммунными заболеваниями установлена связь. И это логично — организм атакует сам себя», — отмечает эксперт. Чтобы принять свои ограничения и приспособиться к ним, ей понадобилось больше двух лет.
2.ПОМНИТЕ: ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТЕ
Мы часто критикуем себя за то, что не выздоравливаем: будто мы делаем что-то неправильно, иначе бы уже вылечились. Но с хроническими болезнями этот подход не работает. Одно время Канахан думала, что поправится, стоит ей только начать правильно питаться, — любое обострение она связывала с тем, что съела «неправильный» продукт. Но как бы она ни питалась, каждый день ей становилось то лучше, то хуже.
В отдельных случаях питание действительно сильно влияет на самочувствие. Но не торопитесь обвинять во всем себя и свое меню. Иногда должны пройти годы, прежде чем врачи смогут определить причину болезн
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