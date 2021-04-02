Как поддержать себя, если вы страдаете хроническим заболеванием

Частыми спутниками физического страдания становятся не только уныние, тревога и неуверенность, но и изматывающие мысли: «Почему это случилось со мной?», «Я когда-нибудь поправлюсь?». Борьба с ними — важный шаг в принятии новых условий жизни. Что еще можно сделать, оказавшись лицом к лицу с болезнью?Долгая болезнь — это, помимо всех минусов, еще и возможность научиться сопереживать самому себе. Но, к сожалению, когда нам плохо, чаще всего мы выбираем идти по пути самокритики. Например, некоторые люди стыдятся того, что с ними происходит, особенно если врачи не могут найти причину заболевания.Психотерапевт Сет Джиллиан много работал с клиентами, страдающими от хронических заболеваний, но смог понять их по-настоящему только тогда, когда заболел сам. Три года он ходил по врачам, пытаясь понять, что с ним. В итоге Джиллиану поставили диагноз «отравление плесенью». Как и многим людям с хроническими заболеваниями, ему пришлось существенно сократить свои рабочие часы, столкнуться с финансовыми проблемами и неопределенностью.Джилл Канахан, эксперт функциональной медицины, специализирующаяся в нахождении и лечении причин болезней, также прошла через большие испытания — рак груди, болезнь Крона. Вот что в разговоре с Джиллианом она посоветовала тем, кто столкнулся с хроническими заболеваниями.1.ПОСТАРАЙТЕСЬ ПРИНЯТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ТАКОЙ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ СЕЙЧАСС болезнью жизнь неизбежно меняется, но мы продолжаем ждать от себя, что будем справляться со всем так же хорошо, как и до болезни. «Проблема в ожиданиях, которые мы предъявляем себе сами, но при этом приписываем другим. Мы требуем от себя идеальной карьеры, идеальных отношений и идеального дома — ставим для себя нереально высокую планку».Джилл часто испытывала к себе ненависть за свои проблемы и за то, как болезнь повлияла на ее семью. Ее злость, направленная на себя, усугубляла ее аутоиммунные заболевания: «Между ненавистью к себе и аутоиммунными заболеваниями установлена связь. И это логично — организм атакует сам себя», — отмечает эксперт. Чтобы принять свои ограничения и приспособиться к ним, ей понадобилось больше двух лет.2.ПОМНИТЕ: ВЫ ДЕЛАЕТЕ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТЕМы часто критикуем себя за то, что не выздоравливаем: будто мы делаем что-то неправильно, иначе бы уже вылечились. Но с хроническими болезнями этот подход не работает. Одно время Канахан думала, что поправится, стоит ей только начать правильно питаться, — любое обострение она связывала с тем, что съела «неправильный» продукт. Но как бы она ни питалась, каждый день ей становилось то лучше, то хуже.В отдельных случаях питание действительно сильно влияет на самочувствие. Но не торопитесь обвинять во всем себя и свое меню. Иногда должны пройти годы, прежде чем врачи смогут определить причину болезн