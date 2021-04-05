Названа диета, способная обеспечить долголетие

Добавьте в рацион больше овощей и фруктов.Для долголетия необходимо принимать пищу пять раз в день. В рацион обязательно нужно включить две порции фруктов и три порции овощей.Согласно источнику, такая диета может снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний, нередко приводящих к летальному исходу.Ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Ван Дун вместе с коллегами проанализировал данные о потреблении различных продуктов. Выяснилось, что ежедневное потребление пяти порций фруктов и овощей понижает риск смертельных болезней.При этом ученый отмечает важный момент: увеличение числа порций ведет к снижению эффективности диеты.Кроме того, следует учесть, что не все фрукты и овощи полезны с точки зрения увеличения продолжительности жизни.К примеру, кукуруза и картофель не снижают риск смертельных заболеваний. А вот шпинат, цитрусовые, морковь, ягоды, наоборот, в существенной мере способствуют сохранению здоровья.