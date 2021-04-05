Четыре привычки, изменив которые можно увеличить продолжительность жизни

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Продолжительность жизни и ее здоровый потенциал во многом зависят от привычек и предпочтений человека.Существует четыре привычки, от которых нужно отказаться, чтобы увеличить продолжительность жизни – об этом в интервью изданию Express рассказал врач Эмека Окороча.Сидячее времяпровождение. По словам врача, ошибочно воспринимать физическую активность и занятия спортом только как средство похудения – это один из наиболее эффективных и доступных инструментов продления жизни.«Физическая активность поддерживает функциональность и хороший тонус мышц, а, значит, ваше сердце будет лучше перекачивать кровь по телу, оно получит больше кислорода и питательных веществ, способствующих его здоровью», - сказал медик.В свою очередь привычка проводить много времени сидя способствует замедлению метаболизма, мышечной дряхлости, повышению уровня холестерина и набору веса. Эксперт отметил, что, согласно исследованиям, особенно полезными для продления жизни могут быть аэробные упражнения, особенно выполняемые на открытом воздухе.Негативизм. Еще одна привычка, которую стоит изменить ради продления жизни, – склонность воспринимать окружающий мир в сугубо мрачном свете. Врач сообщил об исследовании, показавшем, что люди с более негативным мироощущением склонны иметь более слабую иммунную систему и могут подвергаться большему риску заболеваний.«Многие не осознают, как их мысли и состояние души могут повлиять на продолжительность жизни. Пессимизм и уныние снижают удовлетворенность жизнью и могут делать вас истощенным, что способствует преждевременному старению или гибели клеток», - поделился эксперт.Недосып. Доктор Окороача подчеркивает, что организму каждого человека необходимо такое количество сна, которое позволяет ему «перегрузиться» и почувствовать себя отдохнувшим. Таким образом спать нужно (в среднем) по семь-восемь часов в сутки. Недосып не позволяет клеткам в мышцах, органах и головном мозге полностью обновляться и восстанавливаться.Употребление красного мяса. Привычка бесконтрольно употреблять красное мясо и продукты его переработки, может оказывать значительное негативное влияние на здоровье. Для людей с такой привычкой повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от рака, что ведет к сокращению продолжительности жизни. Врач советует изменить ее на более продуманное потребление данного продукта.