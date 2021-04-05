Четыре привычки, изменив которые можно увеличить продолжительность жизни
Существует четыре привычки, от которых нужно отказаться, чтобы увеличить продолжительность жизни – об этом в интервью изданию Express рассказал врач Эмека Окороча.
Сидячее времяпровождение. По словам врача, ошибочно воспринимать физическую активность и занятия спортом только как средство похудения – это один из наиболее эффективных и доступных инструментов продления жизни.
«Физическая активность поддерживает функциональность и хороший тонус мышц, а, значит, ваше сердце будет лучше перекачивать кровь по телу, оно получит больше кислорода и питательных веществ, способствующих его здоровью», - сказал медик.
В свою очередь привычка проводить много времени сидя способствует замедлению метаболизма, мышечной дряхлости, повышению уровня холестерина и набору веса. Эксперт отметил, что, согласно исследованиям, особенно полезными для продления жизни могут быть аэробные упражнения, особенно выполняемые на открытом воздухе.
Негативизм. Еще одна привычка, которую стоит изменить ради продления жизни, – склонность воспринимать окружающий мир в сугубо мрачном свете. Врач сообщил об исследовании, показавшем, что люди с более негативным мироощущением склонны иметь более слабую иммунную систему и могут подвергаться большему риску заболеваний.
«Многие не осознают, как их мысли и состояние души могут повлиять на продолжительность жизни. Пессимизм и уныние снижают удовлетворенность жизнью и могут делать вас истощенным, что способствует преждевременному старению или гибели клеток», - поделился эксперт.
Недосып. Доктор Окороача подчеркивает, что организму каждого человека необходимо такое количество сна, которое позволяет ему «перегрузиться» и почувствовать себя отдохнувшим. Таким образом спать нужно (в среднем) по семь-восемь часов в сутки. Недосып не позволяет клеткам в мышцах, органах и головном мозге полностью обновляться и восстанавливаться.
Употребление красного мяса. Привычка бесконтрольно употреблять красное мясо и продукты его переработки, может оказывать значительное негативное влияние на здоровье. Для людей с такой привычкой повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от рака, что ведет к сокращению продолжительности жизни. Врач советует изменить ее на более продуманное потребление данного продукта.
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