Витамин B12 против сердечных приступов и слабоумия: главные признаки дефицита
Витамин B12, пожалуй, самый недооцененный витамин.
Витамин B12 необходим для низкого уровня гомоцистеина
Витамин B12 на самом деле является собирательным термином для различных кобаламинов, таких как гидрокси и аденозилкобаламин в рыбе и мясе и метилкобаламин в молоке.
Роль витамина B12:
Он участвует в обновлении клеток и кроветворении
Он стабилизирует ДНК
Он защищает нервы и мозг
Поддерживает метаболизм белков и жиров
Витамин B12 превращает неблагоприятный гомоцистеин в менее вредный метионин. Гомоцистеин - это аминокислота, которая повреждает кровеносные сосуды, способствует артериосклерозу и связана с сердечными приступами и инсультами
Особенно интересна роль витамина B12 как агента, снижающего уровень гомоцистеина. Различные исследования показали, что повышенный уровень гомоцистеина значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Следовательно, низкий уровень гомоцистеина, который возможен благодаря витамину B12, является полезным.
Дефицит витамина B12 - признаки
В соответствии с его разнообразными функциями, признаки дефицита витамина B12 также очень различны и варьируются от всех симптомов анемии (бледность, усталость) до проблем с концентрацией, головокружения, мышечной слабости и неврологических расстройств, а также повреждений нервов, таких как невропатия с сенсорными расстройствами в ноги. Это повреждение нерва может быть необратимым, если дефицит витаминов сохраняется в течение длительного периода времени.
Основная тема обсуждения - как дефицит витамина B12 связан с повышенным риском деменции, такой как болезнь Альцгеймера.
«Исследования показывают, что когнитивные способности часто снижаются при дефиците витамина B12, но ситуация с данными противоречива, когда дело доходит до предотвращения этих изменений с помощью добавок витамина B12», - объясняет эксперт по питанию Рестемейер.
Как восполнить серьезный дефицит?
Если доказан дефицит витамина B12, его следует компенсировать соответствующими пищевыми добавками.
«Цианокобаламин в виде кристаллического вещества, часто встречающегося в пищевых добавках, даже лучше усваиваются пациентами с гастритом, чем витамин B12 из пищи», - сообщает эксперт.
Передозировка имеющихся в продаже пищевых добавок с витамином B12 вряд ли возможна при разумном обращении.
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