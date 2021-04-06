Витамин B12 против сердечных приступов и слабоумия: главные признаки дефицита

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Если вам не хватает витамина B12, вы подвержены повышенному риску сердечного приступа, инсульта и слабоумия. Мы объясняем признаки дефицита витамина B12 и то, как вы можете разумно компенсировать его - с помощью ежедневного плана. Потому что B12 - единственный витамин, которого нет во фруктах и овощах.Витамин B12, пожалуй, самый недооцененный витамин.Витамин B12 необходим для низкого уровня гомоцистеинаВитамин B12 на самом деле является собирательным термином для различных кобаламинов, таких как гидрокси и аденозилкобаламин в рыбе и мясе и метилкобаламин в молоке.Роль витамина B12:Он участвует в обновлении клеток и кроветворенииОн стабилизирует ДНКОн защищает нервы и мозгПоддерживает метаболизм белков и жировВитамин B12 превращает неблагоприятный гомоцистеин в менее вредный метионин. Гомоцистеин - это аминокислота, которая повреждает кровеносные сосуды, способствует артериосклерозу и связана с сердечными приступами и инсультамиОсобенно интересна роль витамина B12 как агента, снижающего уровень гомоцистеина. Различные исследования показали, что повышенный уровень гомоцистеина значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. Следовательно, низкий уровень гомоцистеина, который возможен благодаря витамину B12, является полезным.Дефицит витамина B12 - признакиВ соответствии с его разнообразными функциями, признаки дефицита витамина B12 также очень различны и варьируются от всех симптомов анемии (бледность, усталость) до проблем с концентрацией, головокружения, мышечной слабости и неврологических расстройств, а также повреждений нервов, таких как невропатия с сенсорными расстройствами в ноги. Это повреждение нерва может быть необратимым, если дефицит витаминов сохраняется в течение длительного периода времени.Основная тема обсуждения - как дефицит витамина B12 связан с повышенным риском деменции, такой как болезнь Альцгеймера.«Исследования показывают, что когнитивные способности часто снижаются при дефиците витамина B12, но ситуация с данными противоречива, когда дело доходит до предотвращения этих изменений с помощью добавок витамина B12», - объясняет эксперт по питанию Рестемейер.Как восполнить серьезный дефицит?Если доказан дефицит витамина B12, его следует компенсировать соответствующими пищевыми добавками.«Цианокобаламин в виде кристаллического вещества, часто встречающегося в пищевых добавках, даже лучше усваиваются пациентами с гастритом, чем витамин B12 из пищи», - сообщает эксперт.Передозировка имеющихся в продаже пищевых добавок с витамином B12 вряд ли возможна при разумном обращении.