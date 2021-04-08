Ученые связали болезнь Паркинсона, диабет 2 типа и рак

Когда клетки подвергаются стрессу, срабатывают химические сигналы тревоги, вызывая волну активности, которая защищает наиболее важные части клетки. В это время белок под названием паркин спешит защитить митохондрии, вырабатывающие энергию для клетки.Теперь ученые из Института биологических исследований Солка обнаружили прямую связь между главным датчиком клеточного стресса и самим паркином. Тот же путь связан с диабетом 2 типа и раком, что может открыть новые возможности для лечения всех трех заболеваний.«Наши результаты представляют собой самый ранний шаг в ответе на срабатывание паркина, который когда-либо был обнаружен. Все другие известные биохимические события происходят в течение одного часа; теперь мы обнаружили то, что происходит в течение пяти минут», - рассказывает профессор Рубен Шоу, директор онкологического центра Института Солка, старший автор новой работы, представленной в журнале Science Advances.