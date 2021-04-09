Похудение после 45: названы самые распространенные ошибки

Многие женщины после 45 лет не могут избавиться от лишнего веса.Чаще всего похудеть не получается из-за ошибок, которые делает сама женщина. Что это за ошибки – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.Какие ошибки мешают похудеть после 45 летСильно урезать калорийность рационаЕсли вы несбалансированно питаетесь, это нарушает обмен веществ и приводит к чувству голода. Кроме того, важно знать, что после диет вес всегда возвращается.?Надеяться на «волшебство»Фитнес-эксперт напомнила, что все «волшебные» продукты для похудения, чаи, таблетки и косметические процедуры – бесполезны, если нет дефицита калорий.Загонять себя в спортзалеДа, физические нагрузки необходимы женщинам в 40 – 45+. Но без дефицита калорий они бесполезны для похудения. И активность должна быть с умом, чтобы вы получали от нее пользу, а не вред,– пояснила Екатерина Медушкина.Ждать быстрого результатаПосле того как вы начнете сбалансировано питаться, ваше тело и гормональный фон изменятся. Обмену веществ потребуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям и новому рациону. Через некоторое время вы увидите результат.По словам фитнес-эксперта, для получения результата обязательно нужна система:Сбалансированный рацион – вкусный, сытный, недорогой. Он должен быть в вашем коридоре калорийности, обеспечивать организм всем необходимым. Нормальный график физической активности – с учетом вашего состояния здоровья и возможностей,– резюмировала Екатерина Медушкина.