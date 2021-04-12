Почему нужно выкинуть мочалку из ванной

Принято считать, что без использования мочалки в душе тело очищается недостаточно хорошо. Однако дерматологи убеждены, что этот банный аксессуар только наносит вред коже и несет еще множество других угроз.Мочалки травмируют дерму и нарушают ее микробиом. На поверхности кожи живет большое количество бактерий. Мочалка уничтожает, как плохие, так и хорошие.Кроме того, у большинства людей одни и те же мочалки для тела висят в ванной годами, пока окончательно не растреплются. В них остается грязь и отмершие клетки эпидермиса, а еще размножаются вредные микроорганизмы.Из-за влажной среды мочалки не высыхают достаточно хорошо, и в них начинают образовываться патогенные бактерии: Pseudomonas, Klebsiella, Enterococcus, Staphylococcus и многие другие. Распаренная после горячей воды кожа становится более уязвимой: поры открываются, и возрастает риск заражения различными кожными болезнями.Если и использовать мочалку, то нужно тщательно следить за ее хранением: высушивать и стерилизовать, например, кипятить или класть на верхнюю полку посудомоечной машины.Согласно рекомендациям специалистов, менять мочалки из натуральных материалов нужно каждые две-три недели. Синтетические можно использовать чуть дольше.