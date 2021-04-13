Канадские ученые рекомендуют миндаль для перекуса
Медики с помощью анализов пришли к выводу, что в процессе переваривания миндаля около пятой части калорий, извлеченных из жиров, находящихся в составе этого ореха, не абсорбируются и выводят из организма в практически неизменном виде. Это приводит к уменьшению потребления энергии из пищи среди добровольцев, принявших участие в эксперименте, приблизительно на 2%.
При систематическом включении миндаля в рацион такой подход даст возможность избавиться от почти трех килограмм лишнего веса в год, если учесть, что эта потеря не будет компенсирована за счет другой пищи.
В исследовании канадских ученых принимали участие добровольцы со склонностью к набору лишнего веса и входящие в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Даже при этих условиях часть добровольцев показала стойкое снижение веса во время эксперимента, а часть осталась на том же уровне.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий