Марихуана оказывает существенное воздействие на зрение

Речь идет о негативном влиянии, но большинство «потребителей» каннабиса не знают о нем и не ощущают такого эффекта, показало исследование, которое опубликовано в Scientific Reports.Что было известно о действии марихуаны на зрение раньшеРегулярное применение марихуаны связано со снижением внимания, ухудшением координации движений, нарушениями со стороны памяти. Эти и некоторые другие проблемы, сопутствующие ее употреблению, обусловлены тем, что в центральной нервной системе есть каннабиноидные рецепторы. Они присутствуют и в отделах мозга, которые отвечают за зрение. Однако эффекты употребления каннабиса и его производных на зрение изучены мало.Ранее исследования влияния интоксикации марихуаной на зрительное восприятия показывали, что она способствует нарушению цветового зрения, ухудшению адаптации к темноте, увеличению времени, которое требуется для восстановления после воздействия яркого света, снижению статической и динамической остроты зрения. Динамической остротой зрения называют способность глаза «наводиться» на объект достаточное время, чтобы разобрать его детали и понять характер его движения.Во время действия марихуаны нарушается обработка изображения. Это приводит к тому, что люди хуже воспринимают зрительные иллюзии.При длительном употреблении марихуаны отмечается снижение контрастной чувствительности, нарушается восприятие движения, ухудшается движение глаз при чтении.Каннабис влияет на ткани самого глаза. Известно, что марихуана способствует снижению чувствительности конъюнктивы, увеличивает выработку слез, приводит к расширению сосудов.Результаты исследований влияния марихуаны на зрение иногда конфликтуют между собой. Например, описаны случаи, когда каннабис улучшал ночное и сумеречное зрение. Многие предыдущие исследования имели ряд ограничений. В частности, в них не всегда учитывали другие факторы, которые способны повлиять на зрение (например, параллельное действие алкоголя).Что показало новое исследованиеАвторы нового исследования отмечают, что при таком разнообразии влияния марихуаны на зрение многие не считают, будто ее употребление связано с рисками. Люди, которые регулярно курят, субъективно оценивают свое зрение так же, как и те, кто не курит совсем. В то же время, данные о влиянии каннабиса на зрение неполны, часто подкреплены исследованиями недостаточно высокого качества. Практически ничего не известно о том, как она действует на стереоскопическое зрение и способность фокусироваться – ключевые факторы для выполнения рутинных действий.Стереоскопическое зрение позволяет оценивать глубину пространства, трехмерную структуру объектов. Оно формируется на основе визуальных данных, которые человек получает, четко видя объект двумя глазами.В исследовании принял участие 31 курильщик марихуаны. Ученые оценивали характеристики зрения участников исследования как в моменты воздействиея на них марихуаны, так и в дни, когда те не употребляли ее.Исследование показало, что под действием марихуаны значительно ухудшаются такие параметры зрения, как острота зрения, контрастная чувствительность, стереоскопическое зрение, способность фокусироваться, чувствительность к яркому свету.Несмотря на то, что ученые обнаружили описанные ухудшения при помощи объективных методов, 30% участников исследования заявили, что их зрение совсем не меняется под действием марихуаны. Об очень легком изменении сообщили 65%.Авторы исследования указывают, что ухудшение зрения без осознания этой проблемы, может представлять опасность в обычной жизни, при выполнении рутинных дел.