Бананы могут полностью исчезнуть с планеты
Эффект от грибка настолько разрушительный, что пораженные им земли выводят из посадки минимум на 40 лет. Микроорганизм практически полностью уничтожает плантации вида Cavendish, который используют для экспорта за рубеж. Около 95% бананов в мире является представителями этого вида.
Если грибок продолжит свое распространение, то уже в ближайшие годы владельцы банановых ферм будут вынуждены существенно снизить объемы экспорта. Не исключено, что бананы могут и вовсе исчезнуть с нашей планеты.
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