Бананы могут полностью исчезнуть с планеты

В мире уже начали закрываться банановые плантации из-за новой разновидности почвенного гриба, который не поддается уничтожению при помощи химикатов. Его обнаружили в азиатском регионе ещё в прошлом веке. За это время грибок проделал большой путь и сейчас добрался до Африки, которая является крупнейшим экспортером бананов.Эффект от грибка настолько разрушительный, что пораженные им земли выводят из посадки минимум на 40 лет. Микроорганизм практически полностью уничтожает плантации вида Cavendish, который используют для экспорта за рубеж. Около 95% бананов в мире является представителями этого вида.Если грибок продолжит свое распространение, то уже в ближайшие годы владельцы банановых ферм будут вынуждены существенно снизить объемы экспорта. Не исключено, что бананы могут и вовсе исчезнуть с нашей планеты.