Можно ли вычислить «ковидный» кашель
Есть мнение, что "ковидный" кашель все же отличим от другого.
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко отмечает, что "ковидный" кашель отличается особыми интонациями. Он не глубокий надсадный, а как бы поверхностный.
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, наоборот, заявляет, что на слух "ковидный" кашель вычислить невозможно. Такой симптом бывает и при любой простуде, и при бронхите, поэтому надеяться на то, что обычный человек сможет определить природу кашля по звуку — бессмысленно.
Важно знать, что при коронавирусе кашель проявляется лишь у 30-50% пациентов с положительным тестом.
В любом случае, важно придерживаться методов защиты и использовать специальные средства, а по возможности — пройти вакцинацию.
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