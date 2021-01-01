Коронавирус способен уничтожать раковые клетки

С начала пандемии коронавируса в мире прошло уже больше года. За это время некоторые врачи заметили, что инфекция парадоксально влияет на организм. Были отмечены случаи, когда благодаря COVID-19 иммунная система активировалась и начинала уничтожать раковые клетки.Об этом порталу "Ура.ру" рассказал иммунолог Владимир Болибок. По его словам, сейчас медики проводят исследования, чтобы определить механизм, благодаря которому коронавирус активирует иммунитет и заставляет его работать эффективнее. В апреле 2021 года пандемия уже не является настолько опасной, поскольку в России продолжается массовая вакцинация."Любое инфекционное заболевание, в том числе коронавирус, может приводить к тому, что активируется иммунная система и уничтожается злокачественная опухоль", - пояснил врач.