Исследование показало риск повторного заболевания COVID-19 у молодых здоровых людей

В исследовании принимали участие около трех тысяч рекрутов корпуса морской пехоты США – здоровых, физически развитых людей в возрасте 18-20 лет. В начале исследования в мае 2020 года все участники прошли тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В это время ни у кого из них не было активного COVID-19. Далее за ними наблюдали до ноября 2020 года, ПЦР тесты участникам проводили каждые две недели.Из 189 человек, у которых в начале исследования были антитела к коронавирусу (сероположительных), за период наблюдения заболели COVID-19 около 10%. Среди людей, у которых иммунитета не было (сероотрицательных), заболеваемость составила около 50%.Ученые считают, что риск повторного заражения связан с уровнем различных видов антител в крови. Нейтрализующие антитела к коронавирусу в начале исследования были лишь у 33% людей, которые позже были реинфицированы. У сероположительных участников, которые не заразились повторно, эти антитела встречались в 83% случаев.У людей, не имевших иммунитета в начале исследования, при инфицировании антитела вырабатывались лучше, чем у заразившихся повторно. По сравнению с инфицированными впервые, у участников с реинфекцией вирусная нагрузка была ниже в среднем примерно в 10 раз. Однако его значения указывали на то, что при повторной инфекции многие из них могут заражать окружающих.В сероположительной группе было больше бессимптомных случаев COVID-19 – 84%, в сероотрицательной – 68%.«Наше исследование показало, что некоторые люди с низким уровнем нейтрализующих антител были инфицированы повторно. Это указывает на то, что переболевшие люди со временем могут становиться снова чувствительными к новому инфицированию SARS-CoV-2. Часто такая инфекция может быть бессимптомной», ? сказала Дон Уайр (Dawn Weir) из Военно-морского медицинского исследовательского центра.Уайр считает, что результаты этого исследования можно спроецировать на всех молодых людей, независимо от их рода деятельности. Иммунитет, который дает перенесенная инфекция, может быть недостаточным. Это говорит о том, что вакцинация нужна даже переболевшим.Данные этого исследования согласуются с результатами других научных работ. Недавно исследование, которое охватило около четырех миллионов жителей Дании, тоже показало, что у людей младше 65 лет, которые не болели COVID-19, риск заражения в пять раз выше, чем у тех, кто уже перенес инфекцию.