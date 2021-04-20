Деменция может лишить человека чувства радости

Некоторые начальные проявления деменции могут сопровождаться потерей чувства радости.Как отметил нейробиолог Муиранн Айриш, который стал ведущим автором нового исследования, деменция истощает так называемые "гедонические точки" — участки мозга, связанные с эмоциональными состояниями. В результате развивается ангедония, или неспособность испытывать радость. Речь идет о довольно серьезном психическом расстройстве, которое может в значительной степени снижать качество жизни."Ранние проявления нейродегенеративных заболеваний могут выглядеть как депрессивные расстройства, и наша задача — показать, что такое ошибочное диагностирование может быть чрезвычайно опасным. Большая часть действий человека мотивируется стремлением к удовольствию, и если способность испытывать удовольствие теряется, то последствия могут быть более чем значительными", — отметил Айриш, добавив, что люди воспринимают способность испытывать радость как нечто само собою разумеющееся, но на самом деле эта способность зависит от корректной работы специфических центров мозга.Ученые полагают, что их работа поможет в диагностировании и терапии деменции. Кроме того, работа полезна и для понимания других аспектов нейробиологии.