Пивной алкоголизм: основные симптомы и способы борьбы

Многие не видят проблемы в ежедневном употреблении пива.В условиях карантина по статистическим данным случаи злоупотребления алкоголем выросли в несколько раз. И если более радикальное отношение существует к водочным изделиям, то побаловать себя бутылочкой пива вечером — есть достаточно обыденным делом. Однако на самом ли деле пиво намного безопаснее от других алкогольных напитков? Это мы выясним далее.Пивной, винный или водочный алкоголизм … Эти названия являются весьма условными, ведь зависимость вызывает не сам напиток, а его компонент — этиловый спирт. Разница лишь в определенных различиях влияния напитка на организм.Какие негативные последствия имеет чрезмерное потребление пива?Мнение о положительном влиянии на работу мозга и суставов кремния, содержащегося в ячмене и хмеле — составляющих напитка, можно считать ошибочной. Ведь напиток мы потребляем уже после брожения. А под действием алкоголя происходит негативное влияние на сердечно-сосудистую систему (расширение вен сердца), опорно-двигательный аппарат (суставы и кости) и мозг. Это и вызывает ряд специфических проявлений алкогольной зависимости.Симптомы, указывающие на развитие зависимостиПри регулярном поступлении в мозг «пивного допинга» сознание изменяется: повышается тревожность и уровень агрессии, человек становится слишком эмоциональным, снижается умственная деятельность.Человек у которого развилась зависимость не может уже расслабиться в компании друзей без алкогольного напитка. Другой явным признаком, когда без специалиста невозможно обойтись, это ежедневное потребление пива в неконтролируемых дозах (более 1 литра в день).При попытках отказаться от употребления возникают симптомы похмельного синдрома, начинают дрожать руки, беспокоит головная боль и жажда. Соответственно при развитии зависимости пара глотков напитка — облегчает самочувствие. На период опьянения возможно возникновение провалов в памяти.Внешний вид человека с алкогольной зависимостью также говорит само за себя: пивной живот с лишним весом, мешки под глазами, одутловатое лицо, тяжелое дыхание.Пиво увеличивает вес?Калорийность и набор веса возникает не за счет самого напитка, а продуктов, которые употребляются с ним. Мы понимаем, что дополнение к пиву никогда не бывает полезным, чаще всего это чипсы, сухарики и другие разновидности фастфуда. Также заметим, что в результате расширения желудка углекислым газом и влияния спирта на мозг, а именно его центр насыщения — и возникает чрезмерный аппетит.Другим негативным последствием злоупотребления пива есть влияние на гормональный уровень. Для мужчин это характеризуется ростом молочных желез и увеличением живота. Почему так происходит? Свою роль играет влияние фитогормонов в хмеле, которые при попадании в организм подавляют выработку тестостерона (мужского полового гормона), и наоборот увеличивают выработку эстрогена (женского полового гормона).Последствия этого состояния имеют непосредственное влияние на мужское здоровье: снижается либидо, возникают проблемы с эрекцией, уменьшается количество сперматозоидов, что в дальнейшем влияет на репродуктивную функцию.Несмотря на то, что пивной алкоголизм мало кто воспринимает серьезно, последствия его употребления могут быть разрушительными. Сначала пара бутылок вечером из-за невозможности остановиться перерастает в пол ящика. Появляется зависимость.Кроме того пиво обладает мочегонным эффектом, что вызывает «вымывание» из организма полезных микроэлементов. Как следствие возникает их дефицит, а это свою очередь вызывает ряд новых нарушений со стороны функционирования организма.Смягчить отказ от алкоголя поможет препарат на основе лекарственных трав «Алкофарм», который комплексно помогает подойти к проблеме с алкогольной зависимостью. Однако, предварительно обязательно обратитесь за консультацией к врачу, поскольку препарат может иметь побочные эффекты.В случае невозможности самостоятельно справиться с зависимостью обратитесь к врачу наркологу, который поможет Вам понять проблему и преодолеть ее.