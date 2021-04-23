ТОП-29 продуктов для борьбы со стрессом

Добавьте их в свой рацион.

При нервном напряжении или эмоциональном стрессе человеческий организм сталкивается с выработкой более высокого уровня кортизола.

Как отметили авторы Eat This, Not That!, эффективно бороться со стрессом действительно могут помочь некоторые продукты.

Результаты различных исследований ученых показали, что снизить физические и психологические последствия стресса человеку может помочь витамин C. Отличным его источником, по данным специалистов, являются следующие 29 продуктов питания:

– цветная капуста;

– картофель;

– репа;

– вишня;

– маракуйя;

– грейпфрут;

– клюква;

– ананас;

– папайя;

– клубника;

– киви;

– апельсины;

– мандарины;

– спаржа;

– черника;

– помидоры;

– малина;

– сладкий картофель;

– красная капуста;

– бок-чой, или китайская листовая капуста;

– мускатная дыня;

– зеленый горошек;

– капуста;

– манго;

– обогащенные злаки;

– красный болгарский перец;

– брюссельская капуста;

– брокколи;

– черная смородина.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://hronika.info - Добавил validol в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь