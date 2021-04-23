ТОП-29 продуктов для борьбы со стрессом
При нервном напряжении или эмоциональном стрессе человеческий организм сталкивается с выработкой более высокого уровня кортизола.
Как отметили авторы Eat This, Not That!, эффективно бороться со стрессом действительно могут помочь некоторые продукты.
Результаты различных исследований ученых показали, что снизить физические и психологические последствия стресса человеку может помочь витамин C. Отличным его источником, по данным специалистов, являются следующие 29 продуктов питания:
– цветная капуста;
– картофель;
– репа;
– вишня;
– маракуйя;
– грейпфрут;
– клюква;
– ананас;
– папайя;
– клубника;
– киви;
– апельсины;
– мандарины;
– спаржа;
– черника;
– помидоры;
– малина;
– сладкий картофель;
– красная капуста;
– бок-чой, или китайская листовая капуста;
– мускатная дыня;
– зеленый горошек;
– капуста;
– манго;
– обогащенные злаки;
– красный болгарский перец;
– брюссельская капуста;
– брокколи;
– черная смородина.
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