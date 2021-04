ТОП-29 продуктов для борьбы со стрессом

Добавьте их в свой рацион.При нервном напряжении или эмоциональном стрессе человеческий организм сталкивается с выработкой более высокого уровня кортизола.Как отметили авторы Eat This, Not That!, эффективно бороться со стрессом действительно могут помочь некоторые продукты.Результаты различных исследований ученых показали, что снизить физические и психологические последствия стресса человеку может помочь витамин C. Отличным его источником, по данным специалистов, являются следующие 29 продуктов питания:– цветная капуста;– картофель;– репа;– вишня;– маракуйя;– грейпфрут;– клюква;– ананас;– папайя;– клубника;– киви;– апельсины;– мандарины;– спаржа;– черника;– помидоры;– малина;– сладкий картофель;– красная капуста;– бок-чой, или китайская листовая капуста;– мускатная дыня;– зеленый горошек;– капуста;– манго;– обогащенные злаки;– красный болгарский перец;– брюссельская капуста;– брокколи;– черная смородина.