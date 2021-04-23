6 фактов о пользе бега, про которые вы не знали

Представляете, что даже 5-10 минут легкого бега в день значительно могут улучшить ваше здоровье? Многим из нас тяжело бегать длительные дистанции, чтобы похудеть: но даже очень короткие пробежки влияют на метаболизм, что уже помогает худеть, а также значительно улучшают ваше самочувствие.Различные беговые марафоны стают все более популярны во всем мире не просто так. В процессе пробежки в организме происходят физиологические и метаболические изменения, увеличивается частота дыхания, происходят "колебания" различных гормонов в крови. Медики в очередной раз обращают внимание на то, что бегать полезно не только тем, кто имеет лишний вес и хочет похудеть. В чем же целительная сила бега?1. Бег продлевает жизнь и снижает риск смертиТе люди, которые бегают даже небольшие дистанции, снижают риски смерти от разных состояний и заболеваний на 27%. Также пробежки помогают снизить риск смертности от заболеваний сердца и сосудов на 30% , а от рака – на 23%.2. Пробежки ускоряют метаболизм, то есть обмен веществПоэтому бег – отличное средство профилактики не только ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний. А также способ ускорить обменные процессы, которые с возрастом замедляются.3. Бег – залог здоровья наших костей и мышц.С помощью пробежек можно укрепить мышцы, которые в свою очередь служат опорой нашему скелету. Бег укрепит поясницу, спину, пресс, бедра, подтянет ягодицы и икры.Естественно бегать нужно в специальной спортивной обуви и желательно по специальным беговым дорожкам, особенно если вы – новичок.4. С помощью бега можно снизить артериальное давление и холестеринПробежки хорошо помогают при гипертонии, снижая давление и уровень холестерина в сосудах. Бег – это по своей сути аэробные упражнения, то есть они тренируют общую выносливость при низком уровне подготовки. А значит, подходят людям, которые не дружили раньше со спортом.5. Бег помогает снизить тревожность и улучшить психическое здоровьеПоэтому медики советуют бегать для снятия стресса, улучшения настроения и избавления от апатии. Даже короткая пробежка увеличит количество эндорфина – гормона радости в крови, а значит, сделает нас счастливее.6. Пробежки помогают быстрее засыпать и лучше спатьИменно с помощью бега можно сделать фазу глубокого сна более качественной. А значит, человек лучше выспится и обновится за ночь.Если вы давно хотите бегать, но не знаете, с чего начать – просто начинайте с легкого бега или даже ходьбы в удобном для вас темпе. Чтобы избежать травм, не нагружайтесь резко и разогревайте мышцы, делая легкую разминку.Важно! Когда проблемы со здоровьем уже есть или вы никогда раньше не тренировались, то проконсультируйтесь со своим семейным врачом.Это необходимо, чтобы не навредить себе, подобрать подходящий для вас темп и длительность пробежек.Также ранее мы писали, почему так модно стало бегать и как начать.А мы напоминаем, что создать хорошее настроение для себя и родных можно, порадовав приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.А еще вы в курсе, что в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов? Вот влогер-пенсионер Дед Панч в курсе. Почему водители и пешеходы бесят друг друга и кто из них прав? Смотрите новый выпуск ютуб-шоу пенсионера-влогера.