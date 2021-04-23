Западные учёные назвали положительный эффект потребления кофе

Учёные во всем мире не прекращают спорить о том, больше ли вреда или пользы от регулярного потребления кофе. Эксперты из Дании и Португалии в этот раз рассказали о положительном эффекте от этого ароматного напитка.Для своих исследований специалисты пользовались методом функциональной магнитно-резонансной томографии. В результате опытов учёные обнаружили, что у кофеманов усилена связь между таламусом и мозжечком. Именно она отвечает за моторику.Кроме этого, у любителей кофе обнаружили повышенную активность между мозжечковыми и подкорковыми областями, что, в свою очередь, повлияло на увеличение сфокусированности на каком-то деле, внимании, а также улучшении памяти и способностей к учёбе.Такие же особенности западные учёные выявили и у людей, которые не являются заядлыми кофеманами, а лишь изредка выпивает чашечку кофе.При этом специалисты считают, что такие изменения мозговой активности под влияние этого напитка носят кратковременный характер, передаёт информагентство РИА Новости.