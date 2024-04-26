Врач Концедайло назвала боль в области от мочки уха до пупка сигналом больного сердца

Врач-кардиолог Полина Концедайло: боль, иррадиирущая из грудины в область от мочки уха до пупка, может сигнализировать о нарушениях в работе сердца.Врач Концедайло назвала часть тела, боль в которой ассоциируется с сердечными заболеваниями. Одним из сигналов больного сердца медик назвала боль в области от мочки уха до пупка.«Необходимо обращаться к врачу-кардиологу при возникновении таких симптомов, как разлитая боль жгучего, давящего характера за грудиной, в межлопаточной области, а также если загрудинная боль отдает в нижнюю челюсть, шею, руки,– в любую зону от мочки уха до пупка», - посоветовала Полина Концедайло.Кардиолог добавила, что такая боль может обостряться в обстоятельствах физических нагрузок и психоэмоционального напряжения. Вдобавок при больном сердце человек ощущает одышку, некое распирание в груди.Врач подчеркнула, что подобным болевым синдромом может проявляться самая тяжелая патология сердца – инфаркт миокарда. Спасение человека с инфарктом в большой степени зависит от того, насколько своевременно ему оказывается медицинская помощь.

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