Когда начинается старость с точки зрения науки

Как ни странно, старость наступает тогда, когда мы сами считаем себя старыми. Так, российские ученые в конце прошлого года установили, что к нашим соотечественникам осознание старости приходит примерно в 71 год. Согласно известному лонгитюдному исследованию ученых из Университета Гумбольдта в Берлине, которое длилось четверть века, определение границы старения зависит от текущего возраста респондента.Так, например, в возрасте 64 лет люди говорили, что старость начинается в среднем в 74,4 года. Но по достижении 74-летнего возраста меняли свое мнение и «переносили» начало старости примерно на 77-летие. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Psychology and Aging, наши представления о том, когда начинается старость, меняется в большую сторону.Интересно, что наиболее оптимистичны в своих оценках были люди, которые не жаловались на одиночество и проблемы со здоровьем.«Мы знаем, что, по крайней мере, актуально в отношении некоторых областей здравоохранения, пожилые люди сегодня здоровее, чем были в прошлом. Действительно ли люди среднего и пожилого возраста сегодня начинают стареть позже, чем предыдущие поколения? Похоже, что так оно и есть», — высказался профессор психологии Маркус Веттштейн

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