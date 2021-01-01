Неожиданная проблема: иногда темнеть могут отдельные зубы

По словам Натальи Макаенковой, стоматолога-терапевта, пародонтолога, хирурга, заведующей отделением стоматологии в "СМ-Клиника" на ул. Ярославская, есть три группы причин, вызывающих потемнение одного зуба в ряду. Это внешние факторы - злоупотребление пищей и напитками с красящими веществами (чай, шоколад и т.д.), курение, некачественная гигиена в одной из зон челюсти, что может привести к образованию зубного налета и камня. Внутренние факторы - нарушение минерального обмена веществ, флюороз, участки гипоплазии эмали, которые возникают из-за нарушения формирования зуба. Также бывают стоматологические проблемы - кариес в начальной стадии или вторичный кариес под ранее установленной пломбой, некроз нерва из-за проникновения инфекции, переход воспалительного процесса в костную ткань, травма зуба.Эксперт комментирует: "Если речь идет об изменении цвета из-за пищевых пигментов или неправильной гигиены, то будут эффективны домашние средства отбеливания - специальные полоски, карандаши, зубные пасты, системы из геля и капп. Нелишней будет консультация стоматолога, который может научить правильной чистке зубов и дать рекомендации по уходу. Отбелить такой зуб можно и в клинике. Метод внутриканального отбеливания позволяет осветлить коронковую часть зуба с помощью кислотного протравливания изнутри. Это быстро, хотя, вероятно, нужно будет несколько посещений врача. Из минусов такой процедуры - эффект продлится не больше года, а зуб после внутриканального отбеливания становится хрупким. Это увеличивает риск перелома или скола части эмали.Можно применить профессиональное отбеливание для коррекции цвета одного зуба. Но если это депульпированный зуб, то даже после отбеливания он будет отличатся от остальных, т.к. без нерва теряет эластичность и блеск. Также нельзя абсолютно точно предсказать цвет зуба после отбеливания - на оттенок влияют толщина эмали и дентина. Однако если зуб потемнел вследствие стоматологических проблем, то вернуть красивый цвет зубу можно только после лечения, и для этого применяются пломбы, виниры и коронки. Если после лечения осталось более 50% тканей зуба, то используются пломбы или виниры, если менее - то коронки из металлокерамики, цельной керамики, диоксида циркония. Восстановление цвета пломбой и художественной реставрацией с помощью композитных материалов проходит быстро - оттенок подбирается под естественный тон зубов. Можно даже немного скорректировать форму зуба. Минусы этой методики - срок службы 3-5 лет, т.к. их материал подвержен усадке, окрашиванию пищевыми красителями, появлению пор.При использовании коронок стоматолог-ортопед тоже подбирает ее цвет под натуральный оттенок зубов. Но, в отличие от пломб, коронки износостойкие, могут прослужить 10-15 лет и не окрашиваются. Кроме того, они не подвержены деформациям, как ткани зуба - на коронке никогда не разовьется кариес. Виниры, тонкие керамические пластинки, фиксируются на передней поверхности зуба, выполняя функцию эмали. Ими корректируют множественные мелкие дефекты - форму, размер, цвет. Но поскольку толщина виниров может достигать всего 0,3 мм, то сильное потемнение будет просвечивать сквозь пластинку. Плюс винира - он простоит около 10-12 лет, а если зуб под ним начнет болеть, то пластинку несложно снять, чтобы провести лечение. Метод исправления цвета зуба зависит от того, что стало причиной потемнения. Способ коррекции выбирает врач. Обращаться к стоматологу при потемнении одного зуба нужно обязательно - это поможет предотвратить серьезные проблемы, способные привести к потере зуба".