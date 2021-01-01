Какие признаки указывают, что у вас аллергия на алкоголь

Аллергия на алкоголь – штука весьма досадная и довольно распространенная и вызвать ее может как сам спирт, так и другие составляющие напитка. Как определить, что вы не "дружите" с алкоголем?Высыпания Аллергическая реакция на спирт может носить тяжелую форму – проявляться анафилаксией, затрудненным дыханием, болью в животе, сыпью или даже потерей сознания. Появление высыпаний должно стать "тревожным" звоночком, после которого алкоголь нужно полностью исключить. Учащенное сердцебиение Если после употребления алкоголя ваше сердце начинает биться быстрее и вы начинаете потеть, это значит, что организм не может правильно его метаболизировать. В таких случаях, вы можете ощутить легкое головокружение и дискомфорт.Отеки Набухания рук, лица и других частей тела после употребления алкоголя тоже является признаком неблагоприятной реакции организма на алкоголь. В большинстве случаев отекают губы и язык. Диарея и тошнота Если после 1-2 бокалов вина или другого алкогольного напитка вас начинает тошнить, появляются нарушения желудочно-кишечного тракта, то это серьезный повод задуматься. Возможно, вам с алкоголем не по пути. Хрипы в груди Этот симптом более редкий и почти никогда не связывается с алкоголем, но хрипы, кашель и затрудненное дыхание тоже могут быть признаком аллергии. Особенно выраженными такие признаки будут у тех людей, страдающих астмой. Напомним, что поддельный алкоголь может содержать опасные для жизни субстанции в разных пропорциях. Чтобы не расплачиваться здоровьем, при выборе алкоголя используйте несколько правил.