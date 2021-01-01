Полный отказ от алкоголя может стать одним из провокаторов инфаркта

Употреблять алкоголь в определенном количестве полезно, а полный отказ от него может повысить риск инфаркта, заявил врач Александр Мясников.Известный российский медик затронул тему потребления спиртного и рассказал о его связи с инфарктом миокарда – опасном для жизни нарушении в состоянии сердечной мышцы, вызываемым сбоем ее кровообращения из-за закупорки кровеносной артерии холестериновыми бляшками или тромбом. Мясников дал понять, что совсем отказываться от алкоголя не нужно – более того, полный отказ как раз может стать одним из провокаторов инфаркта.«Знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? ... Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», - сказал врач на съемках программы о здоровье.Мясников, пояснил, что значит малые дозы – это«19 граммов чистого спирта»:300 граммов пива,150 граммов вина,40 граммов крепкого алкоголя.Также он перечислил другие факторы-провокаторы инфаркта:возраст (после 45-50 лет),наследственностькурение,повышенный уровень холестерина ЛПНП и пониженный – холестерина ЛПВП,повышенный уровень сахара в крови и диабет,гипертония,ожирение и малоподвижность.Мясников добавил, что если среди родных имелись случаи инфарктов, иных сосудистых заболеваний в возрасте до 50 лет, это усиливает влияние наследственного фактора.