Полный отказ от алкоголя может стать одним из провокаторов инфаркта
Известный российский медик затронул тему потребления спиртного и рассказал о его связи с инфарктом миокарда – опасном для жизни нарушении в состоянии сердечной мышцы, вызываемым сбоем ее кровообращения из-за закупорки кровеносной артерии холестериновыми бляшками или тромбом. Мясников дал понять, что совсем отказываться от алкоголя не нужно – более того, полный отказ как раз может стать одним из провокаторов инфаркта.
«Знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? ... Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», - сказал врач на съемках программы о здоровье.
Мясников, пояснил, что значит малые дозы – это
«19 граммов чистого спирта»:
300 граммов пива,
150 граммов вина,
40 граммов крепкого алкоголя.
Также он перечислил другие факторы-провокаторы инфаркта:
возраст (после 45-50 лет),
наследственность
курение,
повышенный уровень холестерина ЛПНП и пониженный – холестерина ЛПВП,
повышенный уровень сахара в крови и диабет,
гипертония,
ожирение и малоподвижность.
Мясников добавил, что если среди родных имелись случаи инфарктов, иных сосудистых заболеваний в возрасте до 50 лет, это усиливает влияние наследственного фактора.
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