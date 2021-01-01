Специалисты: если хотите иметь хорошее настроение, включите в рацион особые продукты

С подавленным настроением возможно справиться с помощью питания. Также, с точки зрения лечения депрессии, рацион играет не последнюю роль. Известно, что настроение улучшают темный шоколад, жирная рыба и яичные желтки.Темный шоколад богат магнием и помогает успокоиться. Схожее действие оказывают авокадо, миндаль и кешью. Что касается рыбы, диетологи рекомендуют употреблять в пищу больше скумбрии и лосося, которые богаты полезными жирами и способны облегчить симптомы депрессии. В этой рыбе есть омега-3 жирные кислоты, положительно влияющие на работу мозга. Полезен для мозга и витамин D, который можно найти в яичных желтках.На фоне приема антидепрессантов диетологи советуют увеличить потребление пищи, богатой белком. Это индейка и говядина. Мясо отлично сочетается с зеленью. Продукты с витаминами группы В тоже показаны (шпинат и капуста). Так как сладкое приносит удовольствие, эксперты призывают не отказывать себе в десертах