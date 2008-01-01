Вес в детстве может определить всю дальнейшую жизнь
Для работы были использованы данные 439 детей. За ними начали наблюдать в 2008 году. Наблюдение длилось до 18 месяцев. В дальнейшем оценки давались в 42 и 60 месяцев. Ученые разделили детей на три группы: нездоровый образ жизни и низкий ИМТ; нездоровый образ жизни и высокий ИМТ; здоровый образ жизни и средний ИМТ.
Для второй группы, которая составила примерно 53% от общего числа детей, ученые определили стабильную и низкую траекторию для нездорового образа жизни. Такие дети чаще потребляли высококалорийную и бедную питательными веществами пищу, часто смотрели телевизор.
«Маленькие дети учатся, подражая тому, что они видят ежедневно. Нет сомнений в том, что дети копируют поведение, наблюдаемое у родителей, неважно здоровое оно или нет», - рассказывает доктор Лилиана Агуайо. «Данные этого исследования подчеркивают важность раннего детства как критического периода для развития ожирения. Необходимы дополнительные исследования для определения эффективных подходов к одновременному лечению и корректировке поведения родителей и детей».
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