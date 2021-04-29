Врач Александр Мясников объяснил, сколько нужно пить воды

Доктор Мясников убежден, что ориентироваться нужно прежде всего на собственное чувство жажды.Александр Мясников поделился мнением о том, сколько нужно пить воды. Он сообщил об этом в посте соцсети, рассказав также, что человеческий организм, находясь в обычных условиях, теряет порядка1600 миллилитров жидкости за сутки. С пищей же, вследствие процесса оксигенации, получает 1200 миллилитров.«Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то – 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец», - объяснил врач.Лишняя, выпитая сверх этого жидкость, по словам Александра Мясникова, будет выведена почками. Их недостаточная функция, другие нарушения могут помешать активному выведению влаги, следствием чего станут отеки.Врач подчеркнул, что водно-солевой баланс организма является очень стойким. Решая сколько нужно пить воды, нужно прежде всего доверять своему чувству жажды, заметил Мясников. Он также добавил, что организм не следует подстегивать солью.