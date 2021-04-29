Врач Александр Мясников объяснил, сколько нужно пить воды
Александр Мясников поделился мнением о том, сколько нужно пить воды. Он сообщил об этом в посте соцсети, рассказав также, что человеческий организм, находясь в обычных условиях, теряет порядка1600 миллилитров жидкости за сутки. С пищей же, вследствие процесса оксигенации, получает 1200 миллилитров.
«Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то – 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец», - объяснил врач.
Лишняя, выпитая сверх этого жидкость, по словам Александра Мясникова, будет выведена почками. Их недостаточная функция, другие нарушения могут помешать активному выведению влаги, следствием чего станут отеки.
Врач подчеркнул, что водно-солевой баланс организма является очень стойким. Решая сколько нужно пить воды, нужно прежде всего доверять своему чувству жажды, заметил Мясников. Он также добавил, что организм не следует подстегивать солью.
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