Витамины В: почему B12 считается ключом к более здоровой и долгой жизни

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Хотя в целом все витамины и минералы в определенных количествах важны для хорошего здоровья, витамин B12 входит в число основных витаминов, необходимых организму, чтобы оставаться здоровым и лучше функционировать.Группа витаминов В. Почти 100 лет назад человечество обнаружило, что употребление цитрусовых помогает излечивать цингу, хотя тогда не смогло выделить витамин (витамин С - аскорбиновая кислота), чей дефицит способствовал болезни, как и связать заболевание с недостатком необходимых организму веществ.Одним из достижений, изменивших его взгляд на важность витаминов, стало открытие того, как влияет нехватка фолиевой кислоты на риск врожденных дефектов. Фолиевая кислота принадлежит семейству витаминов B, функционал которого сегодня хорошо известен. Данная группа витаминов помогает различным ферментам выполнять свою работу, начиная от высвобождения энергии из углеводов и жиров до расщепления аминокислот и транспортировки кислорода, энергосодержащих питательных веществ по всему телу:Что представляет собой группа витаминов В:B1 (тиамин)B2 (рибофлавин)B3 (ниацин)B5 (пантотеновая кислота)B6 (пиридоксин)B7 (биотин)B9 (фолиевая кислота [фолиевая кислота])B12 (кобаламин).Последний особенно привлекает внимание ученых, его влияние на организм рассматривается в контексте увеличения продолжительности жизни.Что такое кобаламин? Витамин B12 является водорастворимым, он участвует в метаболизме каждой клетки человеческого тела. Он помогает регулировать функцию нервных клеток и играет важную роль в синтезе ДНК, образовании красных кровяных телец. Также имеет большое значение для здорового функционирования мозга, нервных клеток. В12 представляет собой питательное вещество, которое тело не может вырабатывать внутренне, только получать извне. Его достаточный уровень считается ключом к более здоровой и долгой жизни.Защита от неприятностей старения. Витамин В 12 имеет ряд преимуществ для здоровья пожилых людей. Вот его эффекты, которые служат профилактикой возрастного дряхления.Повышение уровня энергии.Снижение утомляемости.Поддержка функций памяти.Снижение риска деменции и болезни Альцгеймера.Улучшение настроения, снижение уровня депрессии и беспокойства.Симптомы дефицита витамина B12. Следующие состояния могут говорить о недостатке вещества.Усталость , слабость.Повреждение нервов с онемением, покалыванием в руках и ногах.Потеря памяти, спутанность сознания.Деменция.Депрессия.Судороги.Пищевые источники витамина B12. Кобаламин естественным образом содержится в продуктах животного происхождения. Следует употреблять яйца, сыр, творог, натуральный йогурт, рыбу, красное мясо и домашнюю птицу, субпродукты, обогащенные пищевые дрожжи.Что важно: не заниматься самолечением. Не нужно диагностировать себе дефицит витаминов и самостоятельно исправлять его – это должен заниматься исключительно врач. Следует знать, что высокий уровень витамина B12 в крови отнюдь не безопасен для здоровья.