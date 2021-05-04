Медики назвали ингредиент, который делает кофе «эликсиром долголетия»

Кофе один из самых демократичных напитков в плане добавок. Кофе с молоком и сливками, с сахаром, имбирем, с маслом и зефиром – огромное количество вариаций и экспериментов имеется в багаже каждого кофемана. Однако, есть один ингредиент, который делает кофе в два раза полезнее – это лимон. Приятное известие публикует bazaar.При этом, абсолютно не важно, добавите ли вы в чашку дольку лимона или просто нальете лимонный сок. Кофе с лимоном обладает совершенно необычным вкусом, но является чрезвычайно популярным. Кроме того, кофе с лимоном соединяет воедино все положительные качества обоих своих составляющих.Во-первых, организм получает двойную дозу антиоксидантов, поскольку флавониды, которыми богат кофе, под воздействием витамина С из лимона, в два раза активнее воздействуют на свободные радикалы. Разумеется, витамин С положительно воздействует на иммунитет. Однако и кофеин помогает укреплять естественный защитный барьер человеческого организма.Кроме того, кофейные зерна содержат полезные для человека минералы и витамины группы В. Ещё активные вещества в кофе и лимоне обладают свойствами избавлять от сонливости, повышают уровень работоспособности и концентрации внимания, улучшают память. При этом не стоит забывать, что кофе полезен в умеренных количествах и предпочтителен в первой половине дня.