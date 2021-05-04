Диетолог рассказала, как правильно готовить шашлык

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Майские праздники – время для отдыха на природе, который не обходится без приготовления традиционных шашлыков. Диетолог Маргарита Макуха рассказала, как правильно готовить это блюдо без вреда для здоровья.По словам специалиста, при выборе мяса важно обращать внимание на мясо нежирных сортов – птицу или рыбу, а также подрезать жир перед приготовлением.Также нужно внимательно следить за процессом приготовления шашлыка – вовремя переворачивать мясо, чтобы оно не пережарилось.Важной деталью является маринад. Он способствует уменьшению количества канцерогенов, а также нейтрализации микробов, передаёт информагентство РИА Новости.Маргарита Макуха посоветовала использовать для маринада следующие ингредиенты: уксус, розмарин, куркуму, специи, чеснок и масло.