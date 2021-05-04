Диетолог рассказала, как правильно готовить шашлык
По словам специалиста, при выборе мяса важно обращать внимание на мясо нежирных сортов – птицу или рыбу, а также подрезать жир перед приготовлением.
Также нужно внимательно следить за процессом приготовления шашлыка – вовремя переворачивать мясо, чтобы оно не пережарилось.
Важной деталью является маринад. Он способствует уменьшению количества канцерогенов, а также нейтрализации микробов, передаёт информагентство РИА Новости.
Маргарита Макуха посоветовала использовать для маринада следующие ингредиенты: уксус, розмарин, куркуму, специи, чеснок и масло.
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