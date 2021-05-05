Холодный пот говорит о серьезных проблемах со здоровьем
Холодный пот может говорить о воспалительном процессе с легких и других серьезных проблемах со здоровьем.
Об особенностях потливости рассказала в интервью терапевт Людмила Лапа. Она заметила, что обильное потение означает как правило два нарушения –
«интоксикация или внутренний перегрев».
Также врач сделала акцент на появлении холодного пота, поскольку это может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Зачастую данным симптомом проявляются инфекции легких – это
«может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического».
При возникновении холодного пота врач порекомендовала измерить температуру. Ее наличие – серьезный повод для вызова врача и «плохой показатель».
Обильное отделение холодного пота может говорить о такой проблеме со здоровьем, как гипергидроз. Его причиной может быть реакция иммунной системы на вторжение в организм вирусной инфекции. Помимо этого – заболевание эндокринной системы. Людмила Лапа подчеркнула, что
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